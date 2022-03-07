Ціни на газ в Європі злетіли до 3000 доларів і встановили новий історичний рекорд

Ціни на газ в Європі злетіли до 3000 доларів і встановили новий історичний рекорд

Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Futures.

Так, ціна найближчого, квітневого, ф’ючерсу на найбільшому європейському хабі TTF з моменту відкриття торгів пробила критичні позначки $2500 і $2700 за тисячу кубів.

Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Тим часом нафта здорожчала до максимального рівня від 2012 року, досягнувши майже $130 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.