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Ціни на газ в Європі злетіли до 3000 доларів і встановили новий історичний рекорд

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Ціни на газ в Європі злетіли до 3000 доларів і встановили новий історичний рекорд

УНІАН

Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Futures.

Так, ціна найближчого, квітневого, ф’ючерсу на найбільшому європейському хабі TTF з моменту відкриття торгів пробила критичні позначки $2500 і $2700 за тисячу кубів.

 Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Тим часом нафта здорожчала до максимального рівня від 2012 року, досягнувши майже $130 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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