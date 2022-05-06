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"Ціни не зовсім адекватні, але голоду немає" - облрада про ситуацію у Херсонській області

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"Ціни не зовсім адекватні, але голоду немає" - облрада про ситуацію у Херсонській області

Associated Press

В окупованому регіоні - складна ситуація з медикаментами.

У тимчасово окупованій Херсонській області відчувається дефіцит медикаментів, однак продуктів поки що вистачає на всіх.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише "Суспільне".

"Продукти є. З грошима дуже велика проблема у людей. Економіка стала, і заробітну плату не всі отримують в цих умовах", — розповів він.

За словами посадовця, переважна більшість товарів є все ж українською. "Фермери допомагають, вони свою продукцію на ринки поставляють. Ціни не зовсім адекватні, на жаль, але голоду немає", - сказав Соболевський.

Посадовець Херсонської ОДА наголосив, що тяжка ситуація складається із забезпеченням ліками.

"Ліків практично немає. А після того, як нам заблокували можливість завозити хоча б маленькими партіями - ситуація стала ще гірша. До цього якось завозили невеликими партіями з Миколаєва, з Одеси. Зараз все складно", - пояснив він.

Раніше Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

А радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

Як зараз живуть люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Як зараз живуть люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

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