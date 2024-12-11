Цинічна атака росіян: на Херсонщині окупанти скинули вибухівку на пожежну машину

Ситуація в області для мирних жителів стає дедалі тривожнішою.
У Херсонській області російські оператори дронів скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.
Про це повідомив Юрій Бутусов в Telegram.
"Російські терористи вицілюють громадянське населення, атаки дронів на транспорт стають щоденною буденністю", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині. У водія діагностували вибухову травму та контузію.
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