Цинічна атака росіян: на Херсонщині окупанти скинули вибухівку на пожежну машину

Ситуація в області для мирних жителів стає дедалі тривожнішою.

У Херсонській області російські оператори дронів скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.

Про це повідомив Юрій Бутусов в Telegram.

"Російські терористи вицілюють громадянське населення, атаки дронів на транспорт стають щоденною буденністю", – йдеться в повідомленні.

Скид боєприпасу

Нагадаємо, окупанти атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині. У водія діагностували вибухову травму та контузію.

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