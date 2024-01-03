В ООН зробили цинічну заяву щодо війни - закликає РФ та Україну до "негайних кроків деескалації"

В ООН засудили "напади на цивільні об'єкти", звинувативши у цьому як Росію, так і Україну.

В ООН зробили чергову цинічну заяву щодо війни Путіна в Україні. Там закликають і Росію, і Україну до "негайних кроків щодо деескалації" бойових дій.

Із такою заявою виступив Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк, коментуючи останні масовані ракетні атаки Росії по Україні, йдеться на офіційній сторінці міжнародної організації в X.

"Тривожна ескалація бойових дій, десятки вбитих мирних жителів в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові напади та напади на цивільні об'єкти. Волкер Тюрк закликає вжити негайних заходів для деескалації, забезпечення захисту цивільних осіб і поваги до міжнародного права", - зазначили у заяві ООН.

Нагадаємо, вранці 2 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилися Київ та Харків. Внаслідок атаки є загиблі та понад сотня постраждалих.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.