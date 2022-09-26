"Цинічне убивство своїх же солдатів": Зеленський пояснив, чому путінська мобілізація увійде в історію

За словами президента, російська мобілізація – це намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного мʼяса".

Російське командування безглуздо гонить рядових окупнатів на загибель, як "гарматне м'ясо".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 26 вересня.

"Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно гонить їх на загибель", – наголосив він.

На думку президента, постійні спроби російського наступу на Донеччині можуть увійти в історію воєн як "одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів".

Такі дії путінського режиму переконують, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного мʼяса".

"Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає. Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих", – зазначив президент.

Зеленський висловив жаль, що російське суспільство поки не усвідомлює усієї жорстокості російської ж влади до свого ж народу.

"Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію.