Цинічний обстріл Херсона: росіяни напередодні Великодня вбили двох жінок

Російські терористи у суботу, 15 квітня, вкотре обстріляли Херсон. У місті загинуло двоє жінок.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Росіяни напередодні Великодня вкотре продемонстрували свої звірства та цинічно обстріляли Херсон, вбивши двох людей.

"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 15 квітня близько 12:20 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Також російські військові за допомогою безпілотників атакували автомобіль працівників поліції у Херсоні, у мікрорайоні Корабел. Поранено двох правоохоронців.

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