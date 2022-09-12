Цинічний обстріл окупантів Харківщини: як курсують електрички і які потяги затримуються

У результаті російських обстрілів критичної інфраструктури в Харківській області та перебоїв з електропостачанням затримуються деякі потяги.

Після обстрілів інфраструктури армією РФ станом на ранок понеділка, 12 вересня, потяги "Інтерсіті+" приходитимуть із запізненням, а деякі приміські скасовані.

Про це повідомила УЗ.

"Станом на 07:30 частково знеструмленою лишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом, відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком", - сказано в повідомленні.

Спізнення станом на зараз:

поїзд №7 Харків — Одеса на 36 хв;

поїзд №1 Харків — Івано-Франківськ на 48 хв.

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Приміські рейси електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано.

Нагадаємо, увечері неділі 11 вересня росіяни завдали цинічного удару по об'єктах інфраструктури, у результаті чого в різних районах Харкова та області зникло електропостачання, проблеми зі світлом також були в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.

Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей пізно увечері було відновлене.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.

Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

Як повідомлялося, Росія вдруге за вечір 11 вересня вдарила по Харкову. Поцілили росіяни в будинок, є жертви.

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