Цинічний удар по Запоріжжю "Шахедами" й ракетами: усе, що відомо про ворожу атаку

Внаслідок удару обвалився житловий будинок, а під завалами опинилися люди.

У ніч на 23 січня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Ворог гатив безпілотниками й ракетами. Чимало людей постраждало, є також жертва.

Усе, що відомо про обстріл міста росіянами – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя

Росіяни вгатили балістикою

У ніч проти 23 січня ворог завдав балістичних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Під час оголошеної повітряної тривоги в Запоріжжі було чутно щонайменше кілька потужних вибухів.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки", – заявив пізніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Удар по Запоріжжю 23 січня

Під удар потрапили рятувальники

Стало відомо, що четверо співробітників ДСНС дістали поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю. Їх госпіталізовано, повідомив очільник ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, йдеться про 10 постраждалих осіб.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Також вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

Удар по Запоріжжю 23 січня

Що відомо про поранених та жертви

За інформацією моніторингових каналів, попередньо було застосовано 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Наразі відомо про щонайменше 16 потерпілих. Ймовірно, цифра зростатиме.

Уточнюється інформація щодо людей під завалами.

Станом на 05:46 було повідомлено, що п'ятеро людей перебуває у важкому стані. Постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків.

Ще п'ять людей у стані середньої тяжкості. Серед них – двоє співробітників ДСНС. Інші після допомогти лікарів перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

Серед постраждалих через удар росіян двомісячна дитина. Її доставили до лікарні.

Пізніше Федоров констатував: ворожа атака забрала життя 47-річний чоловік. Загалом поранення дістали 24 особи.

Удар по Запоріжжю 23 січня

Подвійний удар

Пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено - енергетичний. Коли рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ударів дронів, росіяни вдарили ракетами.

"Після того, як рятувальники та енергетики розпочали ліквідацію наслідків обстрілів ворожих БпЛА, то через чотири години ворог випустив по Запоріжжю чотири ракети. Ворог поцілив по тому ж енергетичному об'єкту, який атакував "Шахедами". Постраждали ті співробітники, які відновлювали енергетику та проводили рятувальну операцію", – розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У ніч на 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих зросла до 25 осіб

Станом на Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих.

"Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 25 людей", – наголосив Федоров.

У ніч на 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Що зруйновано та пошкоджено

За даними ОВА, одна багатоповерхівка зруйнована, тридцять – пошкоджені. А ще понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя. Комунальники вже ліквідують наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

"У пошкоджених будинках КП "Запоріжремсервіс" закриває вікна та ремонтує покрівлі, задіяні фахівці комунальної рятувальної служби, КП "ЕЛУАШ", ДСНС, допомогу надають благодійні організації", – зауважив Федоров.

Мешканці пошкодженого житла мають право на один з восьми пакетів допомоги, які надаються обласною та міською владою для підтримки постраждалих.

У ніч на 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Реакція Зеленського

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок російського терору 26 людей постраждали.

"Повсякденний терор Росії проти України заслуговує на щораз більший тиск на терориста. Більші санкції проти Росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України – це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", – наголосив український лідер.

У ніч на 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, вечері 22 січня, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками енергетичний об'єкт у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є його було знищено.