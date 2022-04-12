"Цинічно ховають свої злочини": мер Маріуполя розповів, як росіяни намагаються "замести сліди" своїх звірств у місті

Окупанти мають кілька цинічних планів щодо вбитих мирних людей у місті.

Російські окупанти планують за сім днів зачистити свої звірства, які загарбники вчинили в українському Маріуполі.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише "Сьогодні".

За його словами, зараз в Маріуполі росіяни збирають трупи містян і зачищають вулиці від них, а також завалів. Тіла відвозять на спеціальні склади-накопичувачі. Крім того, як додав Бойченко, окупанти мають кілька цинічних планів щодо вбитих мирних людей у місті.

"І там далі у них два цинічних плани, кажуть, вже третій у них з'явився. Перший план - це захоронювати ці тіла в братських могилах. Другий план - вони підігнали мобільний крематорій, вони у вигляді фур стоять, там така труба, в яку вони складати планують і спалювати ці тіла, ховати свої цинічні злочини. І третій план, кажуть, в Харцизьку є великий крематорій, хочуть туди вивозити й там спалювати тіла", - сказав Бойченко.

За його словами, станом на 21 березня, коли в місті працювали українські комунальники, було поховано близько 5 тисяч тіл. Водночас під завалами й на вулицях були ще тисячі загиблих городян, які зараз зачистили окупанти.

"І ці тисячі людей, вони не встали, не пішли. Їх ховають, їх, звичайно ж, ховають цинічно свої злочини Російська Федерація, ті колабораціоністи ОПЗЖ, які сприяли цьому від початку війни і відповідно коригували цей ворожий вогонь по критично важливих інфраструктурах. Ми сьогодні це вже розуміємо", - сказав Бойченко.

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