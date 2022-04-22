"Цинічно не випускають цивільних": Верещук роз’яснила світу, як Росія відмовляється відкрити з "Азовсталі" коридор

"Цинічно не випускають цивільних": Верещук роз’яснила світу, як Росія відмовляється відкрити з "Азовсталі" коридор

У Маріуполі російські військові відмовляються відкрити гуманітарний коридор для цивільних, щоб вивести їх з підвалів "Азовсталі". При цьому окупанти вдають, що не розуміють різницю між гуманітарним коридором та коридором для здавання в полон військових.

Російські війська відкрили в Маріуполі коридор саме для здавання в полон, але він Україні не потрібен, адже українські військові не хочуть здаватися у полон.

Про це повідомила віцепрем'єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Мережі 22 квітня.

"Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з "Азовсталі", щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку. Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних", – йдеться у повідомленні.

"Все вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових", – наголосила Верещук.

Вона додала, що деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню про те, що нібито гуманітарний коридор у Маріуполі надано, але мирні українці чомусь не хочуть ним скористатися.

"Нам важливо, щоб міжнародні ЗМІ чітко розуміли правду: росіяни бояться штурмувати "Азовсталь", але при цьому вони свідомо та цинічно не випускають з "Азовсталі" цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", – пояснила віцепрем’єрка.

Вона також звернулася з закликом до світових лідерів та спільноти негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" для жінок, дітей та осіб похилого віку. Верещук зазначила, що на сьогодні у підвалах заводу перебувають близько 1 тис. цивільних.

Нагадаємо, 21 квітня не вдалося провести евакуацію з Маріуполя через влаштований окупантами обстріл, коридор довелося закрити.

Додамо, що того ж дня російські війська вчиняли спроби штурмових дій в районі Маріупольського морського порту і заводу "Азовсталь", де перебувають тисячі цивільних.

Читайте також: