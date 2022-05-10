"Цинізм та ницість" - Ляшко про звернення РФ до ВООЗ із запереченням вбивств українців

"Цинізм та ницість" - Ляшко про звернення РФ до ВООЗ із запереченням вбивств українців

МОЗ закликає припинити членство РФ у виконавчому комітеті ВООЗ, обмежити участь країни-агресорки у голосуваннях та перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до Києва.

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що РФ продовжує цинічно брехати про свої звірства в Україні, на яку вона варварськи напала 24 лютого.

Про це він написав у Facebook.

"Цинізм та ницість - це вся суть РФ! Росія, яка розпочала війну в Україні на чолі з диктатором Путіним, направила листа до ВООЗ із запереченням своєї провини у смертях та розстрілах українців. Країна-агресорка продовжує стверджувати, що українці самі себе вбивають та знищують свої лікарні", - йдеться в його повідомленні.

Віктор Ляшко зауважив, що Україна звикла до маніпуляцій РФ і буде говорити правду всьому світові. У зв'язку з цим, виступаючи на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, очільник міністерства охорони здоров'я вкотре закликав:

припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ;

обмежити вплив країни-агресора на прийняття рішень і навіть участь у голосуванні;

офіційно перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи – Києва.

"Країна, у якої руки по лікоть в крові не може ухвалювати рішень у сфері охорони здоров’я", - написав Ляшко.

Раніше Ляшко повідомляв, що окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки.

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