Цінніше, ніж ATACMS: аналітик назвав ключове озброєння з пакета допомоги США

Якщо Україна отримає обіцяні артснаряди від США та Чехії, то цього вистачить на рік в режимі "ні в чому собі не відмовляти", зазначив Євген Дикий.

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий розповів, що вважає у пакеті допомоги США ціннішим за далекобійні ракети ATACMS.

Про це він сказав в інтерв’ю "Новинарні".

Дикий зазначив, що у рамках допомоги США до України вже летять саме снаряди й різні ракети.

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"Вже мають прийти 300-кілометрові "Атакамси", що звичайно дуже міняє розклад. Та модифікація, яка є в нас зараз – це максимум 165 км і з неї ми витиснули максимум. Ми фактично нею вирішили одну з ключових проблем минулого року на полі боя – це проблема російських гелікоптерів. Ми буквально одним ударом по чотирьох аеродромах цими 165-кілометровими "Атакамсами" вдарили. І як явища гелікоптерів вже на полі бою нема. Тепер чекаємо 300-кілометрових", – каже військовий аналітик.

Євген Дикий підкреслив, що тепер відповідно "майже подвоюється" та територія, на якій російські окупанти не зможуть почуватися спокійно і на якій не зможуть постійно базувати свою техніку. Їм доведеться весь час мобільно пересуватись, ховатись тощо.

Водночас військовий зауважив, що 300-кілометрових ATACMS не буде надто багато, бо їх не так багато було випущено. Тому "засипати" ними загарбників не вдасться, але буде можливість працювати по важливих ворожих об’єктах точково – по штабах, аеродрромах, по складах.

"Але як на мене, свою роль зіграють речі більш прості. Артилерійські снаряди. Це не про нові можливості. Це про можливості, які в нас були, і в нас потім Трамп забрав. Але тепер ці можливості повертаються. Тому що війна з артою і без арти – це дві різні війни насправді… Тепер нам їдуть снаряди. І якщо їх буде стільки, скільки було у 2023 році, то це дуже суттєво впливатиме на хід війни. Це міняє дуже багато. Тоді дрони займуть свою нішу – це точні засоби ураження близького радіусу дії. А те, що далі, за 10 кілометрів, відпрацьовуватиме арта, яка чудово це робила в 2023 році", – підкреслив Дикий.

За його словами, якщо Україна отримає обіцяні американцями артснаряди та по чеській ініціативі, то цього вистачить на рік в режимі "ні в чому собі не відмовляти", або можна розтягнути на 1,5-2 роки – "де в чому себе обмежуючи, але в розумних межах".

"Випуск снарядів налагоджується все ж дуже повільно. Європа дає нам зараз практично все, що випускає. Коли річна норма армії Франції була 7 тисяч снарядів на рік, а нам треба 10 тисяч снарядів в день… Єдина країна, в якої були достатньо великі запаси на складах – це США. Я дуже сподіваюсь, що в адміністрації Байдена буде рішення направити нам зараз всі касетні снаряди. Штати все одно зняли їх з використання. Вони самі їх не використовують. І їх, між іншим, на складах 3 мільйони", – сказав Дикий.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів, очільник Пентагону Ллойд Остін розповів, яку зброю отримають ЗСУ.

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