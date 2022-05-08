"Ціною трьох життів воїнів": з "Азовсталі" та Маріуполя врятували ще 173 людини – відео

Із блокадного Маріуполя та заводу "Азовсталь" евакуювали ще 173 людини.

10 автобусів з людьми прибули вже на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомила Маріупольська міська рада на сторінці в Telegram. У повідомленні йдеться, що дістати та вивезти мирних з території заводу вдалося "ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців".

"Збройні сили України та полк "Азов" ціною надзусиль не лише тримають оборону, але й рятують цивільних. А ворог в цей час б'є у спину. Цинічно, підступно, по-російськи", – зазначили в міськраді.

Також влада міста висловила подяку за організацію евакуації ООН, Червоному Хресту та віцепрем’єрміністерці Ірині Верещук.

Нагадаємо, заступник командира полка "Азов" Святослав Паламар прокоментував актуальну ситуацію на "Азовсталі". Він розповів, що саме відбувалося на заводі протягом ночі 7-8 травня та що там коїлося протягом трьох попередніх днів.

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