Ціною власного життя намагався врятувати побратима: на війні проти РФ загинув доброволець із Польщі (фото)

Поляк загинув, коли намагався ціною власного життя врятувати побратима на полі бою під Бахмутом.

У Польщі попрощалися із Даніелем Штибером, який загинув на війні проти Росії. Чоловіку було 35 років, загинув у районі Бахмута наприкінці листопада.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Волосацька.

Від початку втторгнення Росії до України Даніель допомагав евакуйовувати українців під обстрілами, а потів пішов служити до лав ЗСУ у складі Інтернаціонального легіону. 25 листопада військовий загинув.

"З перший днів великої війни Даніель вивозив з-під кордону у безпеку дітей і жінок, а потім пішов захищати людські, європейські цінності. Вступив до лав Збройних сил України добровольцем, у складі іноземного батальйону. 25 листопада в районі Бахмута боєць елітної розвідувальної групи разом з українським побратимом виконували завдання", - поінформувала вона.

За словами батька Даніеля, вони думали, що дадуть собі раду, але не змогли.

"Ще три години Даніель боровся за життя, поки його евакуйовували з поля бою. Загинув як герой, який ціною власного життя намагався врятувати побратима. Слава, дяка і вічна пам’ять Герою!", - йдеться у дописі Волосацької.

ФОТО: Наталія Волосацька

ФОТО: Наталія Волосацька

ФОТО: Наталія Волосацька

ФОТО: Наталія Волосацька

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