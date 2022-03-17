Ціною власного життя врятували людей: на Київщині окупанти розстріляли поліцейського та рятувальника

Ціною власного життя врятували людей: на Київщині окупанти розстріляли поліцейського та рятувальника

Чоловіки ціною власного життя врятували людей.

На Київщині російські окупанти розстріляли поліцейського та рятувальника. Чоловіки ціною власного життя врятували українців.

Про це 17 березня повідомив голова МВС Денис Монастирський.

Старший сержант поліції Олексій Пономаренко загинув, рятуючи жінок і дітей, яких евакуйовували з сіл Вишгородського району.

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В селі Велика Димерка Броварського району начальник варти 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Володимир Ярмолюк загинув, коли повертався з порятунку мирних жителів.

"Щиро співчуваємо близьким та рідним. Це велика трагедія для всіх нас. Світла пам'ять про полеглих назавжди залишиться в серцях колег по службі, друзів та знайомих", - написав Монастирський.

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