"Ціною життя виборював право бути вільними": від отриманих на Донеччині поранень помер воїн із Полтавщини (фото)

У Києві від отриманих у боях за Україну ран помер 54-річний військовий, родом із Полтавської області Вадим Харченко.

Про це повідомила Зіньківська міська рада

Відомо, що захисник потрапив під ворожий артилерійський обстріл 5 серпня в районі н.п. Мар’їнка Донецької області. Солдат отримав осколкове поранення.

Також читайте У боях за Україну загинув молодий офіцер, який зупиняв окупантів на Київщині і гнав їх на Харківщині

Воїна ушпиталили до медзакладу Києва, де він майже місяць боровся на життя. На жаль, 29 серпня захисник пішов із життя.

"Людина великої душі, добросовісний, активний, веселий, дружелюбний, щирий та відкритий. Він ніколи не підтримував конфліктів, постійно знаходив компроміс. Його влучні дотепи завжди піднімали всім настрій"- так про Вадима Григоровича говорять його друзі. У шкільні роки Вадим був затятим спортсменом, грав у футбольній команді м. Зінькова…Мужній воїн боровся за мир на українській землі… Ціною життя він виборював право нашої нації бути вільною", - йдеться в повідомленні.

Про дату і час поховання Харченка Вадима Григоровича буде повідомлено додатково.

Зазначається, що Вадим Харченко від 1986 до 1988 роки проходив службу у лавах армії. Навчався у Полтавському професійно-технічному училищі, де здобув професію бурильника.

Понад 20 років працював помічником бурильника на бурових. Цього року на 4-й день повномасштабного російського воєнного вторгнення на територію України Вадим Харченко добровольцем пішов до лав Збройних Сил України.

Нагадаємо, у боях з окупантами загинули байкер-нацгвардієць та лейтенант-інженер з Полтавщини.

Читайте також: