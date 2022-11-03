Ціну стримування окупантів на Донеччині першими бачать в лікарні Дніпра, де рятують поранених

Медики кажуть, чимало військових у тяжкому стані, мають одночасно осколкові та вогнестрільні ураження
Ціну стримування окупантів на Донеччині поранені розповіли ТСН. Одного захисника оперують чотири бригади хірургів одночасно - це так у Дніпрі рятують поранених із бахмутського напрямку.
За допомогою магніта зі спини захисника дістали смертоносне залізо, тепер його життя поза небезпекою. Лікарі кажуть, чимало поранених у тяжкому стані, мають одночасно і осколкові, і вогнепальні ушкодження чи не всього тіла. Деяких оперують одночасно кілька бригад хірургів, аби врятувати життя.
"Є пацієнти, в яких травми магістральних судин. Є пацієнти, травми плевральної порожнини та легень, черевної порожнини з ураженням майже всіх внутрішніх органів черевної порожнини. І масивні поранення м’яких тканин", - розповідають лікарі.
Колишній пасічник Володимир оговтується після поранення в Соледарі. "Ми стояли на териконі. Крила нас артилерія. Ми залізли до бліндажу. Прилетіли міни "ПОМ", які розкидають нитки. Ми п'ять розмінували, а вночі, коли залазили, виявилася шоста. Швидше за все, зачепили нитку і вразило нас трьох", - розповідає чоловік.
Додає, що обстріли міста тривають безперестанку. " Міста просто знищуються, випалюються. Стріляють танки", - каже Володимир.
Під постійним ворожим вогнем, та окупанта не пускають - на іншій позиції біля Соледара дістав поранення й Андрій. Уламок прошив ногу, рука з опіками. "Хаотично, килимом стелять з усіх видів - з артилерії, з "Градів", з усього можливого. 24 години на добу – і вдень, і вночі не припиняється. Наше завдання – утримувати позицію. Була спроба кілька разів прорватися, ДРГ заходили, але не вийшло у них, відбили атаку", - розповідає він.
Андрій працював вантажником у Дніпрі, після вторгнення просився до війська, вмовив взяти ще й не з першої спроби. Після поранення певен, щойно одужає, повернеться в стрій, бо Донеччина, як і всі окуповані території, має бути звільнена.
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