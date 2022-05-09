"Ціную особисту присутність в Одесі": Зеленський провів перемовини з президентом Євроради, який перебуває з візитом в Україні

Український президент Володимир Зеленський поспілкувався з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем, який перебуває в Одесі з візитом.
Зеленський зазначив, що він "ціную сміливу позицію очільника Євроради відвідати Україну у такі часи", а також подякував за постійну підтримку України з боку ЄС.
Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Поспілкувався з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав Одесу. Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії. Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці. Ціную сміливу позицію президента Європейської ради та його особисту присутність в Одесі. Вдячний за постійну підтримку нашої країни з боку ЄС у багатьох сферах", - написав Зеленський.
Нагадаємо, очільник Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи. Там віе зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем. "Я приїхав святкувати день Європи в Одесі, місті, де Пушкін сказав, що "можна відчути Європу". І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас", – написав він на своїй сторінці у Twitter.
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