Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Цирк ім. Путіна": російські пропагандисти готують постановочний сюжет на Чорнобильській АЕС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Цирк ім. Путіна": російські пропагандисти готують постановочний сюжет на Чорнобильській АЕС

Фото ДСП "Чорнобильська АЕС"

Персонал ЧАЕС відмовився від "гуманітарки" окупантів.

Російські пропагандисти переодягнули своїх солдатів у форму концерну NOVARKA, щоб зняти постановочний сюжет про "гуманітарну допомогу". 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

"Як ми і прогнозували, "гастролери" цирку ім. Путіна вже з‘явилися на ЧАЕС. Росіяни завезли свою "гуманітарну допомогу" в зону ЧАЕС для створення "гарної картинки для ЗМІ". Наш український героїчний персонал на станції від допомоги категорично відмовився. На це загарбникам не залишилось нічого, ніж переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняти сюжет. Нагадаємо, персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року", - йдеться у повідомленні Центру. 

Читайте також:

Від сьогодні російські гімнасти відсторонені від міжнародних змагань

Від сьогодні російські гімнасти відсторонені від міжнародних змагань
Наступна публікація