"Цирк ім. Путіна": російські пропагандисти готують постановочний сюжет на Чорнобильській АЕС

Персонал ЧАЕС відмовився від "гуманітарки" окупантів.

Російські пропагандисти переодягнули своїх солдатів у форму концерну NOVARKA, щоб зняти постановочний сюжет про "гуманітарну допомогу".

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Як ми і прогнозували, "гастролери" цирку ім. Путіна вже з‘явилися на ЧАЕС. Росіяни завезли свою "гуманітарну допомогу" в зону ЧАЕС для створення "гарної картинки для ЗМІ". Наш український героїчний персонал на станції від допомоги категорично відмовився. На це загарбникам не залишилось нічого, ніж переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняти сюжет. Нагадаємо, персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року", - йдеться у повідомленні Центру.

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