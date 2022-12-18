Циркачі і співаки будуть підіймати крихкий моральний дух окупантів: розвідка Британії пояснила, чи допоможе це

Моральний стан російських військ, яких диктатор Путін кинув воювати проти України, продовжує бути вразливим насамперед через значні втрати, погане керівництво і проблеми із зарплатою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у ранковому зведенні 18 грудня.

Зазначається, що для підняття бойового духу деморалізованих окупантів РФ, які воюють в Україні, російське Міноборони вирішило створити дві "фронтові творчі бригади". За інформацією пропагандистських росЗМІ, до лав увійдуть російські оперні співаки, актори та артисти цирку.

"Це сталося після недавньої кампанії російського Міноборони, спрямованої на заохочення громадськості дарувати музичні інструменти солдатам. Військова музика та організовані розваги для розгорнутих військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів", - вказують у розвідці.

Там наголошують, що крихкий моральний дух продовжує залишатися значною вразливістю для більшості російських сил і створення цих розважальних бригад навряд чи суттєво вплинуть на ситуацію.

"Занепокоєння солдатів насамперед зосереджено на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах із зарплатою, відсутність обладнання та боєприпасів, а також відсутність ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання", - заявляють у Британії.

Нагадаємо, раніше російські мобілізовані з Кемеровської області записали відеозвернення до свого губернатора, в якому розповідають про своє погане забезпечення. Росіяни, які будуть вбивати українців, скаржаться, що у них нічого немає, а "з медицини — один джгут".

Слід зауважити, що це не перший подібний випадок, коли російські мобілізовані скаржаться на погане забезпечення. Так, нещодавно в Ульяновську мобілізовані окупанти скаржилися на відсутність виплат та забезпечення.

Крім того, в Єлані Свердловської області мобілізовані у навчальному центрі страждали від вошей. Причиною поширення вошей стало те, що призовникам не вистачало місць для миття.

Тим часом, загальні втрати Росії у війні проти України наближаються до 98 тисяч солдат. Протягом доби, 17 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 420 окупантів.

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