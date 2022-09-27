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Циркореферендум у Маріуполі: окупанти заявили, що сьогодні оголосять "результати" - Андрющенко

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Циркореферендум у Маріуполі: окупанти заявили, що сьогодні оголосять "результати" - Андрющенко

Фото: Associated Press

Денис Пушилін вже заявив, що "явка перевищила очікування".

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники збираються оприлюднити так звані "результати" псевдореферендума щодо приєднання до Росії сьогодні, 27 вересня.  

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Результати циркореференду оголосять сьогодні ввечері. За твердженням гауляйтера Пушиліна, явка перевищила очікування. Дайте вгадаю. Явка 102 відсотка, за анексію не менш 110?", - скептично написав він. 

20 вересня ватажки так званих "Л/ДНР" та колаборанти на тимчасово окупованих Росією територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили про проведення "референдума про приєднання до Росії".

Нагадаємо, у Маріуполі гауляйтери на вулицях шукають "виборців" і звітують про "явку" понад 77%.

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