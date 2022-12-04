"Цивілізованому світу потрібні "гарантії безпеки" від варварських намірів РФ" – Подоляк про заяву Макрона

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нещодавню заяву французького президента Еммануеля Макрона про те, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в "гарантіях безпеки", якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Цивілізованому світу потрібні "гарантії безпеки" від варварських намірів постпутінської РФ… Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з’ясування в ru-елітах: "Хто ж винен?", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше Макрон висловив думку, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. За словами президента Франції, Путін "помилився", коли розв’язав повномасштабну війну проти України.

Після зустрічі Макрона та Байдена 1 грудня американський президент заявив, що вони разом із французьким колегою сповнені рішучості притягнути Росію та Путіна до відповідальності за його "війну з рештою світу".

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