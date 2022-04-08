Цивільне судно "Сапфір", захоплене росіянами, повернулося під контроль України

Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими

Захоплене росіянами в перші числа березня рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. У п'ятницю, 8 квітня, його доставили в порт Суліна, Румунія.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також читайте Підрозділ спецпризначенців РФ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя

"Над поверненням судна працював особисто президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO). Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими", - написав Єрмак.

Голова ОП нагадав, що рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. А від початку повномасштабного вторгнення РФ до Україн "Сапфір" брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема, за участю буксира була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Нагадаємо, на початку березня окупанти захопили українське судно "Сапфір" і вели його до Севастополя.

Читайте також: