Цивільне судно "Сапфір", захоплене росіянами, повернулося під контроль України

Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими
Захоплене росіянами в перші числа березня рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. У п'ятницю, 8 квітня, його доставили в порт Суліна, Румунія.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Над поверненням судна працював особисто президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO). Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими", - написав Єрмак.
Голова ОП нагадав, що рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. А від початку повномасштабного вторгнення РФ до Україн "Сапфір" брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема, за участю буксира була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.
Нагадаємо, на початку березня окупанти захопили українське судно "Сапфір" і вели його до Севастополя.
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