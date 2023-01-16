"Цивільні особи не розуміють контекст": Міноборони - про чутки щодо відступу із Соледара

Маляр наголосила, що оприлюднювати інформацію про дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи.

У Соледарі Донецької області тривають бої з російськими загарбники.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, деякі люди намагаються використати інтерес до ситуації та встигнути заробити на ній популярність або гроші. Маляр нагадала, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування наших військ заборонене законом.

"Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться – це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям", – наголосила заступниця міністра.

Маляр наголосила, що інформацією про обстановку на фронті в повній мірі володіють лише Верховний Головнокомандувач, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ та начальник Генерального Штабу.

"Якщо простою мовою – тривають бої. Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це державна таємниця). Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні", – підсумувала Маляр.

Контекст

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що нібито наші війська "під загрозою оточення і з важкими боями були змушені залишити житлові райони Соледару".

За його словами, українські війська ведуть бої у промисловій зоні на околиці Соледара біля рудника номер 7.

"Це група промислових будівель, яку включено в адміністративні кордони міста, але яка знаходиться на відстані від житлових кварталів і є західною околицею Соледару. Там, в районі західної околиці, знаходиться тепер фронт", – стверджував Бутусов.

Про те, що фронт розташований вже поза межами Соледара повідомляв також і Роберт Бровді, командир підрозділу аерозвідки ЗСУ, (позивний “Мадяр”).

"О 17:30 (15 січня) штурмові загони ПВК зайняли промзону рудника №7 Соледару. Таким чином, присутність війська ЗСУ в адміністративних межах міста Соледар припинена. Зараз зайнята ешелонована оборона і починається позиційна війна так звана”, – заявив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні також заявляв, що бої за Соледар тривають. У Мережі також показували відео, як український прапор майорить над Соледаром.

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