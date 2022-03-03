Цивільні, військові та діти: до Полтавської області прибувають поранені з постраждалих від війни регіонів

Цивільні, військові та діти: до Полтавської області прибувають поранені з постраждалих від війни регіонів

Прибуло понад сто осіб.

До Полтавської області прибувають поранені з інших регіонів, у яких РФ веде бойові дії.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, зараз у медзакладах області перебувають 117 поранених. Серед них є і військові, і цивільні. А також одна дитина.

"Їм надають усю необхідну допомогу", - повідомив він.