Цивільні їх "зустрічають": Гайдай розповів про спроби окупантів штурмувати Бахмут

На Луганщині росіяни ведуть дуже щільні обстріли, навряд чи залишився такий квадратний метр землі, який був би не уражений російською артилерією.

Окупанти застосовують звичну для себе тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовують всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай вранці 21 липня.

"Обстріли дуже щільні. Припиняються лише, коли "втомляється" метал. Населені пункти, в яких наші хлопці тримають оборону на сході, 20 липня зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу. Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але на їхньому шляху не степ, і ніхто привітно не зустрічає незваних гостей. В кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір", - написав Гайдай.

За його словами, росіяни організували декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл. Додалися руйнування у Верхньокам’янському. Із повітря вкотре обстріляна Білогорівка

Гайдай розповів, щоб уникнути загальної мобілізації і негативних настроїв в РФ, окупанти продовжують використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили.

"Примусова мобілізація триває, до прикладу, на Старобільщині. Чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але "квитки" на фронт місцеве населення отримує. Чомусь більшість з них була упевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильницько давати ніхто не буде. Але ж вони мають справу із росіянами, де не запитують про бажання і не дивляться на стан здоров’я – їм потрібна лише жива сила", - підсумував він.

Нагадаємо, росіяни випустили з "Градів" понад 20 снарядів по Нікопольському району.

Як повідомлялося, окупанти обстрілюють мирні населені пункти на Донеччині. Росіяни зруйнували два навчальні заклади у Краматорську та Костянтинівці.

Читайте також: