"Цивільний не має повноважень давати накази військовим": представник підрозділу "Асгард" прокоментував скандальне відео

Цивільний не має повноважень давати накази військовим.

Про це заявив представник підрозділу "Асгард" з позивним Чех в ефірі "КИЇВ24", коментуючи скандальне відео.

Зазначимо, військові підрозділу Асгард заявили про погрози та приниження з боку Олександра Дмітрієва, який представляється радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Військові заявляють, що командир роти, за їх словами, представляв Дмітрієва тією людиною, яка "вирішує питання роти з командуванням".

Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ відреагувалли на інцидент і пообіцяли ретельно розслідувати його.