Цивільного заручника з Нової Каховки окупанти вивезли з України – дружина журналіста розповіла подробиці

Дружина полоненого розповіла подробиці.
Журналіст з Нової Каховки Сергій Цигіпа, якого російські окупанти викрали першого же місяця після захоплення міста, перевезли до РФ, а саме міста Скопіна, що в Рязанській області.
Про це Громадському радіо повідомила дружина ув'язненого Олена.
В Рязанській області бранець має відбувати термін ув’язнення за сфабрикованою росіянами справою.
Олена Ципіга – дружина Сергія отримала лист від нього про те, що його привезли до Рязанської області.
"Він прибув до місця призначення – Скопіна Рязанської області. Також передає привіт усім, хто переймається його долею", – розповіла дружина.
Зазначимо, як раніше повідомляв сайт ТСН.ua, Сергій Цигіпа – громадський активіст, журналіст і письменник з Нової Каховки, якого викрали окупанти та запроторили за ґрати. Він зник ще 12 березня 2022 року.
Сергій волонтерив і намагався організувати допомогу для людей у Новій Каховці та сусідніх населених пунктах.
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