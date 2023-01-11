CNN: у Соледарі – величезна "сіра" зона, позиції переходять з рук у руки

У Соледарі Донецької області ситуація – критична. Позиції та будівлі переходять із рук у руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

Про це виданню CNN розповів український військовий із 46-ї аеромобільної бригади, яка веде боротьбу за утримання Соледару.

За його словами, станом на вечір вівторка було незрозуміло, яку частину міста утримували росіяни: "Позиції займаються і перезаймаються постійно. Те, що сьогодні було нашим, наступного дня може стати "вагнерівським". Ніхто не може точно сказати, хто що тримає, тому що ніхто нічого не знає напевно. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто пусті слова".

"Ситуація критична, важко. Тримаємося до останнього", – сказав військовий, особу якого журналісти не називають з міркувань безпеки.

Раніше журналіст Юрій Бутусов спростував заяви російських пропагандистів, що українські війська в Соледарі потрапили в оточення. Інший журналіст, Андрій Цаплієнко наголосив, що контроль над Соледаром не втрачено.

Радник ОП Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомляла про важкі бої за утримання Соледара.

За інформацією ОВА, наразі у Соледарі перебувають 523 особи. Евакуювати їх поки неможливо.

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