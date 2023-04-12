CNN знайшла ще одне жорстоке відео з обезголовленням двох українських військових

За словами журналістів, минулого тижня в соціальних мережах з'явилося два відео жорстоких страт українських військових.

Американські журналісти з CNN виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.

"Минулого тижня в соцмережах з’явилося два відео, на яких видно обезголовлення українських солдатів. Здається, що відео стосуються окремих подій. Один із них, можливо, був знятий зовсім недавно, а другий — судячи з кількості листя — виглядає так, ніби він був знятий влітку", – зазначили у виданні.

Перше відео було опубліковано в російській соцмережі 8 квітня. Його нібито зняли російські найманці з ПВК "Вагнер". На відео видно обезголовлені трупи двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

На відео можна почути голос за камерою. Звук, здається, спотворений, щоб запобігти ідентифікації мовця, який говорить. "Бронетранспортер підірвався на міні".

Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує розповідати: "Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови". У загиблих солдатів, схоже, також були відрубані руки.

У російських соцмережах повідомляється, що відео було знято поблизу Бахмута.

Друге відео, яке було опубліковано в Twitter і сильно розмите, схоже, було знято влітку через велику кількість зелені. На ньому нібито показано, як російський окупант ножем відрізає голову ще живому українському військовому.

В CNN повідомили, що не можуть самостійно підтвердити місце зйомки. Також з етичних міркувань не було оприлюднено сам ролик

Нагадаємо, що пізно ввечері 11 квітня українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що винуватці страти будуть обов'язково покарані.

В ООН визнали, що це відео – непоодинокий випадок страт українців російськими окупантами.

Тим часом у Міноборони встановлюють особу страченого військового і просять громадян не поширювати здогадки у Мережі.

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