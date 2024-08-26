Сьогодні може бути друга хвиля повітряної атаки – військовий експерт

Росіяни використали лише третину того запасу ракет, який вони заготували.

У понеділок, 26 серпня, може бути друга хвиля повітряної атаки, оскільки росіяни використали лише третину того запасу ракет, який приготували.

Про це повідомив воєнний експерт Олексій Гетьман в ефірі Times of Ukraine.

"Не було понад півтора місяця обстрілів, росіяни накопичили ледь не 200 ракет", – зазначив Гетьман.

Нагадаємо, раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, греблю цієї ГЕС зруйнувати ракетами неможливо.

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