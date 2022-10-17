Голова МВС розповів, як росіяни дронами планували перевершити масований обстріл 10 жовтня

Атака дронами-камікадзе України вранці 17 жовтня, за планами окупантів, повинна була перевершити масовану атаку 10 жовтня. Утім, українські сили успішно ліквідували більшість запущених безпілотників.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

За даними МВС, загалом за ранок 17 жовтня війська РФ запустили по Україні 42 дрони, з яких 36 було збито.

"Сьогодні зранку Україна була атакована 42 дронами, з них 36 було збито, тобто абсолютна більшість дронів. Це фактично говорить про те, що не досягла мети та масована атака, яка планувалася на сьогодні. Я думаю, що вона мала по своїм задумам перевершити минулий понеділок ракетними обстрілами. Але, слава Богу, цього не сталося", - сказав він.

Голова МВС додав, що на Київ було спрямовано близько 30 дронів, з них 25 Збройні сили змогли збити.

"В Київ безпосередньо спрямувалось близько 30 дронів, з того, що ми розуміємо. Багато наших містян особисто бачили ці дрони, які пролітали біля їхніх будинків. І з них, із 30 дронів 25 наші Збройні сили змогли збити. Це дуже високий показник", - підсумував Монастирський.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що у Києві поліцейські збили дрон стрілецькою зброєю, але він закликав власників зброї не робити цього. За його словами, вірогідність збиття дрона не підготовленою людиною з пістолета, є надзвичайно малою. Натомість цивільні можуть травмувати себе чи інших.

Як відомо, вранці 17 жовтня російські війська вкотре атакували Україну дронами. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок в Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

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