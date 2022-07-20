"Цього недостатньо": Зеленський розповів, яких санкцій вимагає Україна для Росії

Оскільки тільки так країна-агресорка припинить війну проти України та перестане шантажувати цивілізований світ.

Про це 20 липня під час свого традиційного відеозвернення сказав президент України Володимир Зеленський.

"На фінальній стадії погодження – сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки. Україна завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що Україна зараз платить високу ціну, оскільки Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи.

"Коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України – на тому, що ми вже пережили. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни. Тому після затвердження сьомого санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над восьмим. Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною. Зробимо все, щоб це розуміння було в наших партнерів і ніколи не слабшало", - сказав президент.

Нагадаємо, у середу, 20 липня, відбулась зустрічі міністрів оборони західних країн "Рамштайн-4". Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, зо ця зустріч була дуже корисною, оскільки багато держав погодились озброєнням допомагати ЗСУ.

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