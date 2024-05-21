Цього тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні – Politico

США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня. Адміністрація президента Джо Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким скорочення запасів американських боєприпасів і обладнання для України оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Про це повідомляє Politico.

Водночас два американські чиновники повідомили Politico, що новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше цього тижня.

"Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд минулого місяця", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у Держдепі розповіли, якого закінчення війни в Україні очікують в США.

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