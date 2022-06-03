"Цього треба було очікувати": окупантів накрили з артилерії українці під час знімання пропагандистського відео

Російські військові з метою пропаганди своєї “надсучасної” зброї зняли відео, як працює реактивна система залпового вогню “Солнцепек”.
Проте похизуватися не вдалося, бо після першого запуску ракети, “Солнцепек” накрили з авіації українські військові.
Відповідне відео згодом з’явилося в соцмережах.
На ролику видно, як російський окупант знімає на камеру, як з реактивної системи запускають ракету. Супроводжується все гучною роботою військової техніки.
“Важка вогнеметна система. Навіть для мене з активними шумоподавлюючими навушниками - це дуже голосно. Я не уявляю, що відбувається у місці, куди ці ракети потрапляють. Крім руйнівного, термоболічного ефекту, це ще й дуже деморалізує”, - прокоментував запуск ракети окупант.
Проте похизуватися довго не вдалося, бо вже через кілька секунд позицію військових злочинців РФ накрили з артилерії українські військові.
Цікаво те, що окупант, котрий так гарно розповідав про “деморалізуючий ефект”, потім одразу змінив позицію і зявив, що “цього треба було очікувати”.
Нагадаємо, що на Луганщину вбивати окупантів прибув "Іноземний легіон".
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