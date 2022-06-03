"Цього треба було очікувати": окупантів накрили з артилерії українці під час знімання пропагандистського відео

"Цього треба було очікувати": окупантів накрили з артилерії українці під час знімання пропагандистського відео

Російські військові з метою пропаганди своєї “надсучасної” зброї зняли відео, як працює реактивна система залпового вогню “Солнцепек”.

Проте похизуватися не вдалося, бо після першого запуску ракети, “Солнцепек” накрили з авіації українські військові.

Відповідне відео згодом з’явилося в соцмережах.

Також читайте Росіяни готують диверсантів із жителів Донецької і Луганської областей - Генштаб

На ролику видно, як російський окупант знімає на камеру, як з реактивної системи запускають ракету. Супроводжується все гучною роботою військової техніки.

“Важка вогнеметна система. Навіть для мене з активними шумоподавлюючими навушниками - це дуже голосно. Я не уявляю, що відбувається у місці, куди ці ракети потрапляють. Крім руйнівного, термоболічного ефекту, це ще й дуже деморалізує”, - прокоментував запуск ракети окупант.

Проте похизуватися довго не вдалося, бо вже через кілька секунд позицію військових злочинців РФ накрили з артилерії українські військові.

Цікаво те, що окупант, котрий так гарно розповідав про “деморалізуючий ефект”, потім одразу змінив позицію і зявив, що “цього треба було очікувати”.

Нагадаємо, що на Луганщину вбивати окупантів прибув "Іноземний легіон".

Читайте також: