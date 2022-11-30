"Цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів", – Зеленський

Лише на Донеччині російські окупанти втрачають щодня сотні мобілізованих і найманців.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо втрат Росії у війні в Україні до кінця року.

Глава держави у своєму вечірньому зверненні повідомив про ситуацію на фронті.

За його словами, попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, а також будують плани щодо півдня.

"Тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени... Цього тижня починається вже зима", - нагадав Зеленський.

Він також заявив, що російські терористи поклали на Донеччині свою регулярну армію, втрачають щодня сотні мобілізованих і найманців, а також використовують загородзагони.

"Ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних", - сказав президент.

Нагадаємо, російські найманці з "Градів" атакували житловий сектор у Лимані. Під час атаки загинула людина.

Окупанти не шкодують людей та техніки, аби тільки захопити Бахмут на Донеччині.

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