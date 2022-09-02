Цьогорічні випускники шкіл обрали професії, до обрання яких спонукала війна

Українські одинадцятикласники, які цього року закінчили школу під звуки сирен та постійних вибухів, вступили до університетів.

Вчорашні випускники, попри війну, готуються опановувати професії, про які мріяли з дитинства, або ж обрали лише зараз. ТСН приїхала до випускників села Гореничі неподалік Києва у день, коли у них мав би бути випускний, але його не було. Вони відмінили його самі і віддали усі зібрані на випускний гроші на лікування травмованої російськими ракетами школярки з Харківщини. В них був лише випускний вальс.

Вони кажуть, це було свідоме рішення, так само як і вибір майбутніх професій. «Філологія, бо мова дуже важлива зараз, щоб спілкуватися з іноземцями, розповісти їм, що відбувається зараз в Україні», - кажуть теперішні студенти.

«На кібербезпеку, бо зараз такий час, коли великі атаки і хочеться якось робити так, щоб захищати нашу країну від цих атак», - додає колишній однокласник.



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А колишні однокласники однієї зі столичних шкіл гроші з випускного віддали на допомогу армії. І зараз вже зізнаються - війна вплинула і на вибір фаху. «Я вступила в педагогічний інститут на психологію. Зараз дуже складний час в країні і я думаю, що це дуже потрібно», - каже студентка.

«На право, я хочу допомагати людям, розповідати їм про їхні права і захищати їх», - додає однокласниці.

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Цього року в Україні 225 тисяч одинадцятикласників, і у кожного з них російська армія вкрала омріяний випускний. Від деяких шкіл через обстріли нічого не залишилось, деякі нині в окупації. Аби хоч якось попрощатися – у травні випускники приходили до руїн своїх шкіл. Фотографувалися, танцювали випускний вальс і доводили, що їх не зламати.

Сам вступ став тим ще випробуванням, адже через війну кампанія була не тільки розтягнута в часі, а й змінена. Замість звичного ЗНО майбутні студенти складали мультитест, їх середній бал атестата не враховували – натомість вирішальним у відборі став мотиваційний лист.

«Не дуже складно, але не зрозуміло, спочатку було дуже складно зрозуміти як подавати ці електронні заяви , незрозуміло, коли в одну структуру прийшли результати тесту, коли в іншу, ну і мотиваційний лист», - кажуть колишні випускники.

І якщо для українських абітурієнтів випробування вступом уже позаду, то випробування навчанням лише починається. І уже зрозуміло, що звичайним воно не буде, цьогоріч кожен з вишів сам обирає як і коли проводити навчання, і найімовірніше більша його частина буде дистанційною. Тож на звичне студентське життя цьогорічні вступники теж не розраховують. «Через коронавірус ми останні роки майже не ходили до школи, не відчули шкільне життя, через війну останні пів року 11 класу ми не відчули зовсім і дуже сумно, що ми будемо вчитися офлайн, бо хотілося б поспілкуватися з людьми, знайомитись», - кажуть студенти.



Але попри те, що комп’ютер замінить лекції у студентських аудиторіях вони не розчаровуються, бо кажуть - точно знають, що невдовзі житимуть у мирній Україні.

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