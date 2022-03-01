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ЦОС опублікував особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні

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ЦОС опублікував особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні

Associated Press

ЦОС отримав від надійних джерел.

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.

Список на своїх сторінках опублікувало видання "Українська правда".

Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян. Зазначається, що дані ЦОС отримав від надійних джерел.

Списки можна переглянути за посиланням.

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Під Харковом окупанти здалися в полон ЗСУ

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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