ЦОС опублікував особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні

ЦОС опублікував особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні

ЦОС отримав від надійних джерел.

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.

Список на своїх сторінках опублікувало видання "Українська правда".

Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян. Зазначається, що дані ЦОС отримав від надійних джерел.

Списки можна переглянути за посиланням.