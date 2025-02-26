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ЦПД пояснив, що стоїть за заявами Путіна про рідкісноземельні метали

ЦПД пояснив, що стоїть за заявами Путіна про рідкісноземельні метали

Фото: Getty Images

Кремль використовує тактику, знайому ще з радянських часів: висувати завідомо нереалістичні вимоги, щоб потім "відрізати шматочок".

Росія намагається підняти ставки перед переговорами з адміністрацією Дональда Трампа, використовуючи старі дипломатичні методи.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Кремль використовує тактику, знайому ще від радянських часів: висувати завідомо нереалістичні вимоги, щоб потім "відрізати шматочок" і отримати бажані поступки.

"Путін відправив Лаврова, аби той заявив про "конституцію", в яку Росія вписала Херсон і Запоріжжя. На це ніхто не піде, і це Росія знає", – зазначив Коваленко.

Він наголошує, що Кремль зараз особливо зацікавлений у пом’якшенні санкцій, які завдають серйозного удару по російській економіці. Саме тому Москва намагається використати свою типову дипломатичну тактику, створюючи хибні переговорні позиції.

"Ця стратегія не має спрацювати в майбутньому", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, 24 лютого Путін заявив, що Росія готова запропонувати США співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних металів, зокрема на території окупованого Донбасу.

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