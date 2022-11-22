ЦРУ готове вербувати росіян, які проти війни в Україні - The Wall Street Journal

Розвідники вважають війну РФ проти України "величезним провалом" Путіна, однак впевнені, що він не відмовився від своїх цілей.

Служба ЦРУ готова співпрацювати з незадоволеними війною проти України росіянами.

Про це заявив заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу, пише The Wall Street Journal.

Під час виступу в Університеті Джорджа Мейсона Марлоу заявив, що ЦРУ шукає для вербування військових чиновників, олігархів, керівників.

За його словами, вторгнення в Україну стало величезним провалом для очільника Кремля Путіна.

"Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія - сильна держава. Він розтратив все до єдиного", - сказав Марлоу.

Він зазначив, що ЦРУ "відкриті до співпраці".

"Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само огидно, як і нам", - додав він.

Заступниця директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, яка також виступала під час заходу, вважає, що війна в Україні ще не близька до завершення.

На її думку Путін не відмовився від своїх початкових цілей. Ключовим фактором у протистоянні є розуміння кожною стороною того, за що вони борються, додала вона.

"Українські солдати це знають. Російські солдати не дуже", - сказала Вайсголд.

Нагадаємо, директор ЦРУ США Вільям Бернс восени таємно відвідав Україну, де провів зустріч з президентом Зеленським

Читайте також: