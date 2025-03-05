CША фактично відключили HIMARS для України – журналіст The Economist

Зупинкою передачі розвідданих США фактично відключили для українців РСЗВ HIMARS.

Про це заявив журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х.

"О 14:00 за Києвом Америка обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень. До цього: дані націлювання для HIMARS. Україна також не отримує інформацію в реальному часі про дальні удари", – пише журналіст з посиланням на свої джерела.

"Трамп хотів почути вдячність. Ми напишемо це на могилах загиблих українців", – процитував своє джерело Керрол.

Зауваження, що наведення HIMARS залежить від даних американської розвідки та супутників GPS. Без цих даних озброєння фактично виведене з ладу після зупинки обміну розвідданими зі США.

Кореспондент ВВС Пол Адамс також зауважує, що б ез американської розвідки Україна не зможе настільки ефективно використовувати західну зброю великої дальності, як американську ракетну систему Himars або ракети Stormshadow, поставлені Великобританією та Францією.

Офіційних коментарів з приводу цієї новини поки не було.

Раніше стало відомо, що у США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.

За інформацією Sky News, США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки.

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