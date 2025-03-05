CША фактично відключили HIMARS для України – журналіст The Economist

Наведення HIMARS залежить від даних американської розвідки.
Зупинкою передачі розвідданих США фактично відключили для українців РСЗВ HIMARS.
Про це заявив журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х.
"О 14:00 за Києвом Америка обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень. До цього: дані націлювання для HIMARS. Україна також не отримує інформацію в реальному часі про дальні удари", – пише журналіст з посиланням на свої джерела.
"Трамп хотів почути вдячність. Ми напишемо це на могилах загиблих українців", – процитував своє джерело Керрол.
Зауваження, що наведення HIMARS залежить від даних американської розвідки та супутників GPS. Без цих даних озброєння фактично виведене з ладу після зупинки обміну розвідданими зі США.
Кореспондент ВВС Пол Адамс також зауважує, що без американської розвідки Україна не зможе настільки ефективно використовувати західну зброю великої дальності, як американську ракетну систему Himars або ракети Stormshadow, поставлені Великобританією та Францією.
Офіційних коментарів з приводу цієї новини поки не було.
Раніше стало відомо, що у США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.
За інформацією Sky News, США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки.
Читайте також:
- Єрмак поговорив з радником Трампа Волтцом: про що домовилися
- Через Трампа іноземні розвідки остерігаються ділитися секретами зі США — Politico
- Українські міста під загрозою: експерт пояснив, як РФ може скористатися рішенням Трампа