"Cтратегічного резерву у противника немає": Жданов пояснив ситуацію на фронті та з ресурсами РФ

Ворог застосовує ресурси, що накопичив вже у червні.

На лінії фронту тривають запеклі бої. Ворог застосовує накопичені за червень 2023 року ресурси. Це свідчить про те, що в окупантів немає "довгих" ресурсів.

Так сказав військовий експерт Олег Жданов під час коментування ситуації на фронті та резервів РФ.

"Загальний висновок за всю військову обстановку на лінії фронту можна зробити наступний. Тривають бої на багатьох ділянках фронту, тобто фронт дуже активний. Ворог вводить в бій накопичені за червень ресурси... Це свідчить про те, що у ворога немає "довгих" ресурсів", - сказав Жданов.

За його словами, росіяни вводять у бій те, що встигли "відмобілізувати та сформувати".

"Вже сьогодні ці резерви кидають у бій. Це говорить про те, що стратегічного резерву у противника немає. А з оперативними резервами, я так розумію, це останні залишки", - додав він.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що ситуація на фронтах розвивається згідно з планом, ініціатива - в руках ЗСУ. Він розмовляв із генералом Марком Міллі. Йшлося про наступальні дії ЗСУ та ситуацію на фронті.

Читайте також: