Цукерки за 600 грн і гелі для прання за 800 грн: у Мережі показали захмарні цінники в окупованому Мелітополі (фото)

Російські загарбники встановили космічні ціни у місцевих крамницях. Вартість цукерок сягає понад 600 грн, а засобів для прання - 800 грн.

Про це повідомляють у Мережі спільноти з посиланням на тамтешні ресурси.

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя показали ціни на товари першої необхідності у місцевих магазинах. Так, цінник на морозиво, яке в Україні коштує в діапазоні до 50 гривень, в Мелітополі сягає 180 гривень.

За вершки жителям тимчасово окупованого міста доведеться віддати 200 гривень. Гелі для прання коштують 800 грн.

Водночас вартість товару вказана як в гривнях, так і у валюті окупантів. Курс також вражає.

Нагадаємо, жителька Херсона зробила огляд цін у місцевому супермаркеті (відео).

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