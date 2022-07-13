Цукерки за 600 грн і гелі для прання за 800 грн: у Мережі показали захмарні цінники в окупованому Мелітополі (фото)

Окупанти продовжують "кошмарити" жителів тимчасово захопленого Мелітополя.
Російські загарбники встановили космічні ціни у місцевих крамницях. Вартість цукерок сягає понад 600 грн, а засобів для прання - 800 грн.
Про це повідомляють у Мережі спільноти з посиланням на тамтешні ресурси.
Жителі тимчасово окупованого Мелітополя показали ціни на товари першої необхідності у місцевих магазинах. Так, цінник на морозиво, яке в Україні коштує в діапазоні до 50 гривень, в Мелітополі сягає 180 гривень.
За вершки жителям тимчасово окупованого міста доведеться віддати 200 гривень. Гелі для прання коштують 800 грн.
Водночас вартість товару вказана як в гривнях, так і у валюті окупантів. Курс також вражає.
Нагадаємо, жителька Херсона зробила огляд цін у місцевому супермаркеті (відео).
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