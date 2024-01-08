"Цифра достатньо реалістична": Федоров спрогнозував, чи зможуть в Україні виробити понад мільйон дронів

За його словами, український ринок так розігнався, що може робити більше, ніж є грошей.

В Україні можуть бути вироблені навіть більше, ніж мільйон дронів в цьому році.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ця цифра достатньо реалістична. Може бути, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йде мова. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона. Також має значення яка технологія зв'язку буде активно розвиватися через 3-4 місяці. Але в цілому спроможностей вже діючих компаній вистачає для того, щоб робити таку кількість”, - наголосив Михайло Федоров.

За його словами, український ринок так розігнався, що може робити більше, ніж є грошей, щоб викуповувати ці безпілотники.

“Потрібно збільшувати фінансування, потрібно надалі відкривати ринки для того, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції і відбувалася локалізація комплектуючих. Необхідно дати більше можливостей українському приватному сектору більше виробляти зброї і продавати її державі”, - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, що українські військові філігранно дроном-камікадзе знищили окупанта на квадроциклі.

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