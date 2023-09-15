"Ця ера закінчилася": Подоляк про домінування РФ у Чорному морі

Після того, як РФ розірвала зернову угоду, Україна показала, що вона не дозволить Росії домінувати.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Росії більше немає ніякого домінування в акваторії Чорного моря.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, ця "ера закінчилася".

"Якби у нас збільшилася, а вона збільшуватиметься, кількість безпілотної апаратури, морських дронів, то Росія зможе активно працювати своїм Чорноморським флотом в акваторії виключно Новоросійського гарнізону, десь там в бухті Новоросійська", - каже Подоляк.

Він продовжує, що після того, як РФ розірвала зернову угоду, Україна показала, що вона не дозволить Росії домінувати.

"І в нас є відповідні інструменти, які шокують не тільки Росію, тому що при збільшенні кількості, вони по суті обнулять транзитні можливості для Росії", - наголошує радник ОП.

РФ на сьогодні використовує єдиний формат зброї, яка, на жаль, ефективна якоюсь мірою, але в нас її немає.

"Це ракети з дальності 1000 – 3000 кілометрів, ті ж "Калібри". Росія сьогодні, програючи війну в акваторії Чорного моря, завдає здалеку ударів по зерновій, портовій інфраструктурі України", - додав Подоляк.

Що відомо про атаку в Севастополі

Під час атаки по суднобудівному заводу в Севастополі російський корабель "Мінськ" був функціонально зруйнований, а підводний човен "Ростов-на-Дону" отримав катастрофічні пошкодження.

Тим часом росіяни намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, щоб отримати місце для маневрів.

В Мережі показали, як українські надводні морські дрони можуть уражати ворожі кораблі та опори Кримського мосту.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що Європарламент визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на рівні з російським диктатром Володимиром Путіним причетними до війни проти України.

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