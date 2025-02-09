Ця історія шокувала всіх: ексдепутат парламенту Британії залишив усе й вступив до ЗСУ

Це історія про британського політика, який разом з українцями вступив у боротьбу з російським агресором. Чоловік подав документи на вступ до Інтернаціонального легіону у листопаді минулого року і зараз перебуває в Україні.

Яку посаду обіймає британський ексдепутат – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

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Британський ексдепутат – в українському війську

Це – Джек Лопресті, колишній заступник очільника Консервативної партії, раніше був депутатом парламенту від округу Філтон і Бредлі Сток у Глостерширі. Однак, наразі він перебуває в Києві, використовуючи свої навички в умовах війни. Про історію політика, який долучився до Сил оборони України, пише The Тelegraph. Видання нагадує, що як член парламенту Лопресті відвідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги нашій державі для перемоги над Росією. Він також служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала. Наразі Лопресті займається не бойовими завданнями, а підтримкою в сфері дипломатії, постачання озброєнь і роботи з ветеранами. У листопаді минулого року британський ексдепутат подав документи на вступ до Інтернаціонального легіону України.

"Для мене величезна честь і величезний привілей служити в українській армії і мати можливість допомагати доблесному і дивовижному українському народу в будь-який спосіб, яким я можу"

Лопресті розповів журналістам про свої завдання в Україні.

"Я – солдат. Якщо мене попросять виконати якесь конкретне завдання, я виконаю це якнайкраще. Для мене було б дуже дивно служити в українській армії і не сказати цього. Я тут і зроблю все можливе. Я завжди процвітав у такому середовищі, тому я просто намагаюся щодня робити все можливе та бути корисним"

Він каже, що кар'єра, яку він побудував як член парламенту, допомогла йому у роботі, зокрема з Міністерством оборони та виробниками оборонної продукції. Після втрати мандату через програш його партії на виборах у Великій Британії чоловік вирішив поїхати до України. Спершу – щоб допомогти благодійній організації. Однак, його метою, виявляється, був вступ до інтернаціонального легіону – військової частини ЗСУ, де служать добровольці, що є громадянами інших країн.

"Приблизно рік тому я сказав собі: якщо ми не досягнемо успіху в моєму виборчому окрузі, і я не опинюся в парламенті, я збираюся приїхати до України. Я зроблю все, що зможу чи то для благодійності, неурядової організації, чи волонтера"

Він зізнався, що довелося зачекати, аби знайти для себе відповідний підрозділ, у якому його навички були б корисними для українців у боротьбі з РФ.

"Бачивши, який тиск вони відчували та наскільки важким був конфлікт, я думав, що, ймовірно, опинюся в армії"

З його слів, українці борються не лише за свою свободу, а також за Європу та решту вільного світу. Він впевнений у тому, що Росія зараз становить загрозу для всіх, тому Україні необхідно допомагати. У Великій Британії у Лопресті залишилися дружина та четверо дітей, які чекають на його повернення додому.

Загиблі іноземці на війні в Україні

Зараз незалежність України захищають багато іноземців. На жаль, маємо сумні звістки і втрати серед захисників. Зокрема, 30 січня у Києві попрощалися з 19-річним польським добровольцем ФІліпом Антосяком, який загинув під Покровськом на Донеччині. Про це пишуть польські видання.

"Філіп був військовослужбовцем 25-ї повітряно-десантної бригади, підрозділу ударних безпілотних комплексів "Рубак". Він відповідав за оснащення важких безпілотників, якими ми атакуємо сили противника та доставляємо боєприпаси на передову", – розповів один з бойових побратимів хлопця.

На траурну церемонію прощання приїхали батьки солдата, Анжеліка Куза та Марцін Антосяк, які проживають в Англії. Востаннє вони бачили свого сина в середині минулого року. Філіп Антосяк був громадянином Польщі, який довгий час жив і навчався в Кембриджі.

"Ми не знали, що він планував поїхати сюди. Після закінчення школи в Кембриджі, де ми живемо, він планував піти в англійську армію, а потім в офіцерську школу в Лондоні, але він поїхав в Україну. Він дуже пишався тим, що допомагає людям у цій країні. Він щоразу говорив про це, коли нам телефонував. У першому листі, який він написав нам, коли поїхав в Україну, він просив вибачення за те, що вперше в житті обдурив нас, але це був його план. Нам дуже важко, але ми дуже пишаємося нашою дитиною", – розповів батько героя.

Польський доброволець загинув на Покровському напрямку 19 січня 2025 року. Прощання з Філіпом Антосяком відбулося у Києві у супроводі роти почесної варти української армії. На церемонії прощання були присутні, зокрема, представники польського консульства та польських організацій України. З бійцем з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, а потім на Майдані Незалежності. Над труною, яка була накрита прапорами Польщі та України, пролунали гімни двох країн. Батькам загиблого вручили відзнаку за заслуги та мужність, підписану головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Загибель доброволиці з Білорусі

Також нещодавно загинула 24-річна доброволиця з Білорусі Марія Зайцева. Про це друзі полеглої повідомили виданню "Наша Ніва". Після початку повномасштабного російського вторгнення Марія Зайцева приєдналася до українських військових. 16 січня, їй виповнилося 24 роки, а 17 січня вранці вона загинула. Марію пам'ятають за фото, яке було зроблено 9 серпня 2020 року в Мінську біля Стели. Тоді дівчину поранили світлошумовою гранатою. Марія Зайцева перенесла кілька операцій у Білорусі, а потім потрапила на лікування до Чехії.

Загибель добровольця з Шотландії

3 січня 2025 року, захищаючи Україну від загарбників, на фронті загинув і 26-річний Джордан Маклахлан з Шотландії. Про це повідомила його сім’я, пише ВВС. Джордан добровільно долучився до допомоги Україні після вторгнення Росії. Його сім’я розповіла, що він загинув під час виконання своїх обов’язків на фронті. У своїй заяві родина зазначила, цитую: "Джордан завжди вірив, що змінює світ на краще, і ми всі дуже пишаємося тим, що він допомагав іншим". Сім’я Джордана повідомила, що він приєднався до української армії незабаром після того, як став волонтером три роки тому.

"Ми очікуємо додаткову інформацію від Міністерства закордонних справ, оскільки наразі її дуже мало". "Джордан був життєрадісним сином, братом, онуком, племінником, кузеном і другом для багатьох, і його буде дуже не вистачати всім, хто його знав"

Сім’я також попросила про конфіденційність у цей важкий час. Представник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії заявив, цитую: "Ми підтримуємо родину британця, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою".

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