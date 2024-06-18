"Ця країна дала мені багато": історія в'єтнамця, який приєднався до ЗСУ і воює за Україну

Тунг Нгуєн переїхав до України з В'єтнаму, коли йому виповнилося 18 років.

Коли окупаційна армія Росії два роки тому розпочала повномасштабне вторгнення до України, в'єтнамець Тунг Нгуєн відправив своїх батьків з дому в Чернігові до кордону з Польщею. Потім він повернувся до Києва і почав займатися волонтерством, привозив продукти та медикаменти до тоді блокадного Чернігова. А вже незабаром він вирішив вступити до лав Збройних сил України.

Історію в'єтнамця, який служить в ЗСУ, розповіло видання The Guardian.

Тунг Нгуєн є частиною в’єтнамської громади в Україні. Деякі в’єтнамці покинули Україну після російського вторгнення, але інші залишилися, особливо представники молодшого покоління, багато з яких народилися в Україні та є громадянами країни.

Нгуєн зростав у Ханої, столиці В'єтнаму. Його виховували дідуся та бабуся, він переїхав до своїх батьків до Чернігова, коли йому було 18.

Тунг Нгуєн навчався в Києві, вивчив російську мову та почав працювати фітнес-тренером і бодібілдером. 2019 року він виграв всеукраїнський чемпіонат і отримав громадянство України, щоб мати можливість виступати за країну на міжнародній арені.

"Україна дала мені багато – я тут навчався, тут працював, тут одружився на українці. На даний момент я навіть не можу сказати, що це моя друга Батьківщина, це просто моя Батьківщина", - розповів він в інтерв’ю по Skype зі свого місця на військовій базі.

У травні 2023 року він був поранений під час відступу із Бахмута, коли під покровом ночі діставав поранених товаришів з передової.

Від ударів артилерії у нього були порізи та сильна внутрішня кровотеча, він провів місяць у лікарні. На фронт Тунг Нгуєн повернувся у грудні 2023 року і знову був поранений, і йому довелося відновлюватися ще два місяці. Після цього він знову повернувся на фронт воювати за Україну.

Нгуєн розповідає, що в'єтнамська громада згуртувалася на знак солідарності, коли він був поранений на війні.

"До початку повномасштабної війни я знав небагато в’єтнамців, але зараз вони мене дуже підтримують. Багато в’єтнамців писали мені повідомлення підтримки, люди приносили їжу до лікарні", - пригадує Нгуєн.

В’єтнамці почали приїжджати до ще тоді Радянського Союзу в 1950-х роках для навчання, як правило, на технічні професії. Багато в'єтнамських політиків є випускниками українських університетів. Батьки Нгуєна оселилися в Чернігові на початку 1990-х.

До повномасштабного вторгнення Росії в’єтнамська громада в Україні налічувала близько 100 тисяч осіб. Про це розповів Сергій Черванчук, виконавчий директор Товариства "Україна-В’єтнам" у Києві. Одна з найбільших в'єтнамських громад країни розташована у Харкові.

Нагадаємо, бойова медикиня розповіла про іноземців, які воюють за Україну та їхню мотивацію.

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