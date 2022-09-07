Ця робота ніколи не припинялася: Зеленський розповів про дії щодо звільнення українських полонених

За словами глави держави, ця робота ніколи не припинялася.
В Україні на рівні розвідки та інших залучених структур і людей роблять все для звільнення наших військовополонених та цицивільних.
Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.
"Хочу сьогодні сказати ще одну річ – дуже важливу, дуже чутливу. Це стосується українців, які утримуються окупантами у полоні. На рівні української розвідки та інших залучених структур і людей постійно намагаємося добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася. І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених", - сказав президент.
Він підкреслив, що пам’ятає про всіх людей, яких утримують окупанти.
Нагадаємо, що під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео).
Раніше пропагандисти РФ заявили,що самарський і башкирський СОБР у Балаклії потрапили в оточення
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