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Ця робота ніколи не припинялася: Зеленський розповів про дії щодо звільнення українських полонених

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Ця робота ніколи не припинялася: Зеленський розповів про дії щодо звільнення українських полонених

Фото: Офіс президента України

За словами глави держави, ця робота ніколи не припинялася.

В Україні на рівні розвідки та інших залучених структур і людей роблять все для звільнення наших військовополонених та цицивільних.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.

"Хочу сьогодні сказати ще одну річ – дуже важливу, дуже чутливу. Це стосується українців, які утримуються окупантами у полоні. На рівні української розвідки та інших залучених структур і людей постійно намагаємося добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася. І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених", - сказав президент.

Він підкреслив, що пам’ятає про всіх людей, яких утримують окупанти.

Нагадаємо, що під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео).

Раніше пропагандисти РФ заявили,що самарський і башкирський СОБР у Балаклії потрапили в оточення

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Дата публікації
Перегляди
507
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