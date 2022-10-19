"Ця стратегія спрацювала у Сирії": чого домагається Росія, атакуючи Україну дронами

Дрони-камікадзе, якими росіяни атакують Україну, мають на меті посіяти страх серед цивільного населення. Використання безпілотників – це стратегія терору.

Про це пише норвезька газета Dagbladet з посиланням на військових експертів, інформує SPILKA News.

Нинішню стратегію Росії газета порівнює з війнами в Чечні та Сирії, де відповідно сам Путін і підтримуваний Росією режим Асада бомбили, щоб поширювати страх.

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"У Сирії стратегія спрацювала, коли бомбили села та менші території, де перебували повстанці. Але це щось зовсім інше, щоб досягти такого ефекту в цілій країні, особливо коли Захід надає передові системи озброєння", - заявляють норвезькі військові експерти.

Застосування Росією іранських дронів у війні проти України

Останнім часом, окрім ракетних ударів, Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури, а також по будинках мирних людей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 жовтня повідомив, що через це ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Своєю чергою, керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники Україні потрібна система ППО.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

Натомість президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

А в ISW заявили, що Росія, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

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