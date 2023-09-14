"Ця трійка може гарно попрацювати": якої зброї Україні не вистачає для вдалих атак по Криму

Окрім крилатих ракет Storm Shadow і "Нептун" українським воїнам потрібна ще одна зброя, яка допоможе завдавати максимального ураження Чорноморському флоту РФ.

Українські військові потребують ракети ATACMS, аби в тандемі зі Storm Shadow і "Нептуном" завдавати ефективних ударів по території Криму.

Про це розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко для 24 Каналу.

За його слвоами, далекобійні ракети ATACMS передбачені для знищення саме тих цілей, які потрібні Україні. Швидкість цієї зброї в 5 разів перевищує швидкість звуку і це дозволяє їй проходити через ППО противника непоміченою, навіть без можливості перехоплення. Тому вона потрібна до комплекту з Storm Shadow і "Нептуном".

"Ця трійка може дуже гарно попрацювати по критичних військових об'єктах в Криму: пункти базування кораблів, аеродроми, скупчення техніки, логістичні установки. Я думаю, питання третього компонента буде вирішено", – розповів Андрій Риженко.

Чи отримає Україна ракети ATACMS

Видання Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена повідомило, що лідер США наближається до рішення щодо постачання Україні ракет великої дальності, зокрема ATACMS.

Найімовірніше, Джо Байден найближчим часом таки ухвалить остаточне рішення щодо вперше відправлення в Україну ракет великої дальності, адже дискусії про їхнє відправлення значно активізувалися останніми тижнями.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена передати Силам оборони комплекси ATACMS до осені.

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